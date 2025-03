【TWS】日本で初のファンミーティングを開催／42を楽しませるために考えられたコーナーをCHECK♡

かわいらしい衣装で「If I’m S, Can You Be My N?」を元気に披露し、会場全体を盛り上げました。

PROFILE

TWS(トゥアス)

YOU+ME=7942BFFfirst hookyCBZ (Prime time) ※BSS のカバーです。歌唱メンバー:SHINYU/DOHOON/YOUNGJAEMake A Wish (Birthday Song) ※NCT U のカバーです。歌唱メンバー:HANJIN/JIHOON/KYUNGMINBang ※AFTERSCHOOL のカバーです。歌唱メンバー:TWS全員If I’m S, Can You Be My N?HighlightLast Festival〜アンコール〜plot twistFire Confettihey! hey!

TWSは昨年の主要授賞式で獲得したトロフィーは新人賞8冠を含む、合計18冠となっており、2024年デビューアーティストの中で最多受賞の栄誉に輝きました。

また、韓国の音楽チャート・Melonの2024年の年間チャートでは、TWSのデビュー曲「plot twist」が1位を獲得。

デビュー曲のMelon年間チャートのトップ入りは14年ぶりの快挙となりました。

さらに、昨年12月に発売したTWS 1st Single「Last Bell」では、 2024年12月度のゴールドディスクに認定されるなど、日本でも注目を集めています。