B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第26節 レバンガ北海道61-81名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(北海きたえーる)



東地区5位の北海道は中地区3位の強豪・名古屋Dと対戦。

前日の試合でチームの得点王であるライアン・クリーナーが負傷し、エース不在での戦いとなりました。



立ち上がりはクリーナーに代わってスターティング5で出場のテリー・アレンや、札幌市出身の19歳・内藤耀悠(ないとう・てるちか)らが得点を重ね、1Qを15-17の2点ビハインドで名古屋Dに食らいつきます。

潮目が変わったのは続く第2Q。

フルコートでプレスディフェンスを仕掛ける名古屋Dに寺園脩斗・島谷怜ら攻撃の起点を潰されると北海道の得点が停滞。

一方の名古屋Dはインサイドで強さを発揮し、25-40と15点リードを許し試合を折り返します。



北海道が流れをつかんだのは後半第3Q。

湧別町出身・関野剛平がこの試合の応援に駆け付けた刈田智之湧別町長の前で連続で3ポイントシュートを沈めたほか、相手の反則で得たフリースローをチームで6本中6本決めるなど巻き返し、点差を12点と詰め寄ります。



しかし、最終第4Q。

ゴール下の攻防で劣勢にまわるとじりじりと点差を開かれ、連敗となりました。

北海道の通算成績は16勝28敗となり、次節は3月26日、北海きたえーるで群馬と対戦します。



【GAME REPORT】

----------------------------------------------

りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第26節

2025/3/23(日)

@北海きたえーる



レバンガ北海道 61

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81



北海道【Q】名古屋D

15【1Q】17

10【2Q】23

22【3Q】19

14【4Q】22



----------------------------------------------

【試合後コメント】

----------------------------------------------

■小野寺龍太郎HCコメント

「エントリーの部分で自分たちのオフェンスが崩され、本来作りたいプレーをなかなかさせてもらえず苦労した2日間でした。



しかしながら、この連敗から学ぶことも多かったゲームなので、次戦以降にしっかり活かしていきたいです。



名古屋Dさんのパフォーマンスの素晴らしさを称える一方で、もっと自分たちがフィジカルに戦うなど、できることはあったと思います。

勝つゲームを作っていくためには、グッドディフェンスと、その先のリバウンドを取って、失点を減らさなければいけない中、

今日はイージーなセカンドチャンスポイントを多く許してしまい、タフなゲームとなりました。



シーズン終盤に入っての対戦スケジュールは、水曜ゲームも多く挟んで非常なタフな日程になりますが、

自分たちが普段から大事にしていることをコート上でやり続け、成長することができれば、きっと勝利に繋がっていくはずです。



この週末は、ホームでファンの皆さんの期待に添えない結果と内容で終えてしまったので、

次節まで短い期間ではありますが、しっかりと準備をして、水曜日に連敗ストップしたいと思います。」



----------------------------------------------

■#25 テリー・アレン選手コメント

「今日の試合は、チームのベストプレーヤーの1人であるクリーナー選手を欠く中での戦いとなりました。

相手のプレッシャーレベルは他のチームとは全く違い、そこに対する内容は昨日よりは悪くはなかったと思いますが、ターンオーバーが起きたことと、オフェンスリバウンドを取られ過ぎてしまったことが敗因になってしまったと思います。



特にリバウンドは、相手は5人全員がオフェンスリバウンドに絡んでくるスタイルでタフな状況でしたし、

ディフェンスに関しても、相手が次々と仕掛けてくるものに対して反応し続けなければならず、チームとして良いポジションは取れていなかったのではないかと思います。



次節の群馬は今シーズン既に3回対戦しており、オフェンス、ディフェンスのやり方や誰がキーマンなのかなど、ある程度チームとして理解し合っている相手です。

どのチームとの対戦でもそうですが、勝つチャンスはあると思うので、短い期間ではありますが、水曜日に向けてしっかり準備して挑みたいと思います。」



----------------------------------------------



----------------------------------------------

【NEXT GAMES】

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第27節

レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ



3/26(水) 19:05 TIP OFF

@北海きたえーる



https://www.levanga.com/lp/game_20250326/

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第28節

越谷アルファーズ vs レバンガ北海道



GAME1 3/29(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 3/30(日) 15:05 TIP OFF

@越谷市立総合体育館

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第29節

レバンガ北海道 vs 琉球ゴールデンキングス



GAME1 4/5(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 4/6(日) 14:05 TIP OFF

@北海きたえーる