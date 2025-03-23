ºòÇ¯ÃÇ¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤ÎÀ¾Éð¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ö²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡¡¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤â2°Ì
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦À¾Éð4¡½2DeNA¡Ê23Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë91ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç4Ï¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£ºÇ½ªÀï¤Ï11°ÂÂÇ¤Ç4ÆÀÅÀ¤·¤ÆDeNA¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢14»î¹ç¤Ç8¾¡4ÇÔ2Ê¬¤±¡¢¾¡Î¨6³ä6Ê¬7ÎÒ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÂ³¤¯2°Ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨1¡¦96¤Ï12µåÃÄÍ£°ì¤Î1ÅÀÂæ¡£²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤â¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨2³ä6Ê¬9ÎÒ¤Çºå¿À¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤¯¤¤¹þ¤ó¤À¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤½¤¦¤È°ì¿Í°ì¿Í¤¬°Õ¼±¤·¡¢²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Èº£µ¨¤Ë¤«¤±¤ëÁ´°÷¤Î»×¤¤¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿郄¶¶¸÷À®¤¬4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢5²ó¤ËÄ¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê1¼ºÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ë½¤Àµ¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Èºòµ¨¥¼¥í¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÎÉü³è¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º¸ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤â6»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤Æ2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Í¥Ó¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤â2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï12»î¹ç½Ð¾ì¡¢37ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ9ÂÇÅÀ¤Ç3³ä5Ê¬1ÎÒ¤È¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ¼´¤¬ÂÇ¤Ä¤«¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤Ï¾¡ÇÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤â¤¤¤¤·Á¤òºî¤ê¡¢¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö28Æü¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£