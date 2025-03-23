¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÆüËÜ£Ç£Ð¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤«¡¡±Ñ»ïÊóÆ»¡ÖÄ¾¤Á¤ËÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¡×¼óÇ¾¿ØÈÝÄê¤»¤º
¡¡£Æ£±¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢º£µ¨Âè£³Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£´·î£¶Æü·è¾¡¡Ë¤«¤éÂçÉÔ¿¶¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê£²£³¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿Æ¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤È±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥ª¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤¬¶ËÅÙ¤ÎÄãÌÂ¤Ç¡¢£²£³Æü¤ÎÃæ¹ñ£Ç£Ð·è¾¡¤Ç¤â£±£µ°Ì¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤ÈËÜÍ½Áª¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ëÂç¼ºÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î³ÑÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎ¬¥ß¥¹¤ä¥Þ¥·¥óÇËÂ»¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Ï£±£¹°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£²Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È·è¾¡¤Ç¤Ï£¶°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤Æ£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¤âÍ½Áª£µÈÖ¼ê¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬Âç¤¤¯Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¢ÆüËÜ£Ç£Ð¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄ¤ÎÂ¨»þ¸òÂå¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸òÂåÊý¿Ë¤òÊóÆ»¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¼¡²ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î£Æ£±¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄÍµµ£¤Î°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆ±»ï¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎë¼¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¶Ú¤Ï³ÑÅÄ¤ò¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ª·èÄê¤Ï¤Þ¤À²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à´Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»ï¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ë²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÄê¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±»ï¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î³ÑÅÄ¤ÎÄ´»Ò¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÈáÁÔ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¶ÛµÞ¾º³Ê¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£