ÂçµÜ¤ÎÄ¹ß·´ÆÆÄ Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-0¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£

¿å¸Í¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÂçµÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¸òÂåÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£Á°Àþ¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉé½ý¤¬Ìþ¤¨¤¿¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤âÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤¿¡£

»î¹ç¸å¡¢ÂçµÜ¤ÎÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¡¢Áê¼ê¤ËÍ¥°Ì¤Ê»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æËý¤·¤ÆÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸òÂå¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÍ¦µ¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¸åÈ¾¡¢¥²¡¼¥à½ªÎ»¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º¸¤ÎÀôÉ¢Ü¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°Â¸÷¾­ºî¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¿ùËÜ·òÍ¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£

¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·²æ¡¹¤ÏµîÇ¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×

Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ëÂçµÜ¡£¤ä¤Ï¤êº£µ¨J2¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«Èà¤é¤«¡£