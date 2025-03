¡ÖI¡Çm all ears¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö»ä¤ÏÁ´Éô¼ª¡×¤Ç¤Ê¤Ë¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「しっかり聞きますよ」でした!

「I’m all ears」は、「あなたの話を注意深く聞いている」「しっかり聞く準備ができている」という意味のフレーズです。

相手の話に興味があることを伝えるときに使います。

A:「I have something important to tell you.」

(大事な話があるの。)

B:「I’m all ears!」

(しっかり聞くよ!)