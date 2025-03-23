ÀËÇÔ¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¦ËªÃ«í÷À¸Åê¼ê¡¡°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉã¤Ø¡Ö¤Þ¤¿²Æ¤Ë¡×
¡¡¡Ê23Æü¡¢Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï¡¡Åì³¤Âç»¥ËÚ7¡½6ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ë
Åì³¤Âç»¥ËÚ¡½ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¡»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤¦ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=°ËÆ£¿ÊÇ·²ð»£±Æ
¡¡ºò½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ËÂ³¤¯¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°²ó¤Ï·ÑÅê¤Ç¥¢¥¦¥È°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÎËªÃ«í÷À¸¡Ê¤¿¤¯¤Þ¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÁÄÉã¤ÎÃÎ¹§¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ½Ð¿È¤ÎËªÃ«Åê¼ê¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÁÄÉãÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÄÊì¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Î¤È¤¡¢¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤âÎý½¬Ãå¤ÎÀöÂõ¤â¡¢ÃÎ¹§¤µ¤ó¤¬°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÎ¹§¤µ¤ó¤Î¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç½ÅÐ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¡Ö¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×¡£¸Þ²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ8¤Î5¼ºÅÀ¡£Ä¹°æ¹§À¿Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡ËªÃ«Åê¼ê¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÁÄÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¹§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢²Æ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÃÎ¹§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤Þ¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡Êº½»³É÷Ëá¡Ë