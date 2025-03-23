SUBARU¤¬²°µ×Åç´Ä¶Ê¸²½ºâÃÄ¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÄó¶¡
²°µ×Åç¤Î´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¥¹¥Ð¥ë¤¬²°µ×Åç´Ä¶Ê¸²½ºâÃÄ¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢¿Í¤È¼«Á³¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö°ì¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¾²¤äÆü¸÷¤Ê¤É¹ñÎ©¸ø±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë´Ä¶ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¡¢²°µ×Åç¤Î´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²°µ×Åç´Ä¶Ê¸²½ºâÃÄ¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢23Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤¬²°µ×Åç´Ä¶Ê¸²½ºâÃÄ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ë¥Æ¥é¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï¡¢µÜÇ·±º³Ù¤ä¥ä¥¯¥·¥«¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊSUBARU¹ñÆâ±Ä¶ÈËÜÉô¡¦¹â¶¶Ë¾Èþ¤µ¤ó¡Ë¡ÖË¤«¤Ê¼«Á³¤äÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ò¡¢ÅçÌ±¤ÎÊý¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´Ä¶³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
Äó¶¡¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢º£¸å¡¢²°µ×Åç¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤Î´Ä¶¶µ°é³èÆ°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦