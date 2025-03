AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)は22日と23日に準々決勝を開催し、4強が出揃った。 三菱重工浦和レッズレディース は武漢江大(中国)とのPK戦を5-6で落として敗退が決まった。浦和LはGL3試合を21得点0失点で首位通過。ホーム・熊谷開催の準々決勝ではボールを握りながらも相手のブロックを崩せずに時間が経過し、0-0でPK戦に突入した。相手がPK戦要員のGKチェン・チェンを投入してくる中で先攻の浦和はDF高橋はなとMF塩越柚歩が連続で成功した。GK池田咲紀子が2人目を止めたものの、3人目のFW藤崎智子は枠の上に外して2-2の同点に。4人目のGK池田、5人目のDF後藤若葉が連続で成功するも6人目のMF伊藤美紀が止められた。それでも相手の6人目のキックは枠外。ところが7人目のMF栗島朱里が決めたものの8人目のMF遠藤優がセーブされると、後攻の相手に決められて敗退が決まった。

ホーチミン・シティ(ベトナム)はアブダビ・カントリー・クラブ(UAE)と対戦し、3点ビハインドをひっくり返して5-4の逆転勝利で準決勝に駒を進めた。仁川現代製鉄レッドエンジェルス(韓国)はバム・カトゥーン(イラン)を1-0で下し、メルボルン・シティ(豪州)は台中藍鯨女子足球隊(台湾)から3-0の快勝を収めている。準決勝以降はセントラル開催方式となっており、開催地は未定。以下の対戦カードが組まれている。【準決勝】5月21日(水)仁川現代製鉄レッドエンジェルス(韓国) vs メルボルン・シティ(豪州)武漢江大(中国) vs ホーチミン・シティ(ベトナム)【決勝】5月24日(土)未定 vs 未定