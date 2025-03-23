Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÀÖÈØ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï23ÆüÄ«¤«¤éÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¡¸á¸å6»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ìÂ¨Æü³«É¼¡¡¡¡
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÀÖÈØ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï23ÆüÄ«¤«¤éÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï¸á¸å6»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖÈØ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢Á°¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Ç¿·¿Í¤ÎÁ°ÅÄÀµÇ·¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È4²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÍ§ÕéÉðÂ§¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢23Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é»ÔÆâ19¥«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖÈØ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢52¡¥78¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç£´·îÇ¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0¡¥83¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡22Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢9714¿Í¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Î27¡¥79¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤êÁ°²ó¤ò1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£