²¬»³»Ô¤Ç»³²Ð»ö¡¡»Ô¤¬ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¡¡Ìó40¿Í¤¬¼«¼çÈòÆñ¡Ú23Æü¡¡¸á¸å6»þÈ¾»þÅÀ¡Û
²¬»³»ÔÆî¶è¤Ç»³²Ð»ö¡¡¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í
¡¡23Æü¸á¸å¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¬»³»Ô¤Ï23Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢²¬»³»ÔÆî¶èË°±º¤Î»³ÎÓ¤«¤éÇò±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬µ¤ÉÕ¤119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç¾ÃËÉ¼Ö15Âæ°Ê¾å¤È¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤¬¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤¬¿Í¤ä·úÊª¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤Î»þÅÀ¤ÇÌó40¿Í¤¬¼«¼çÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£