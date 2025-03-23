KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¤³¦¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢¤«¤ÄÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÂç¤­¤Ê¡Ö¤Þ¤¹¼÷¤·¡×¤¬¤­¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç´°À®¤·200¿Í¤Î»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µðÂç¤Þ¤¹¼÷¤·ºî¤ê¤Ï¡¢ÉÙ»³±Ø¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥È¥ä¥Þ¥Á¥ß¥é¥¤¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢ÉÙ»³¤Þ¤¹¼÷»Ê¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿200¿ÍÍ¾¤ê¤¬12¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢±ß¤ò12ÅùÊ¬¤·¤¿ÌÚÏÈ¤Ëºû¤È¿Ý¤á¤·¤òÉß¤­¡¢¥Þ¥¹¤ÎÀÚ¤ê¿È¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤ÆÈÄ¤È¥Ù¥ë¥È¤Ç¸Ç¤á¤¿¤¢¤ÈÌÚÏÈ¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¥Ôー¥¹¤ò±ß·Á¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¾·Â3.23¥áー¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¤Þ¤¹¼÷¤·¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºî¤Ã¤¿¤Þ¤¹¼÷¤·¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¿©¤Ù¤­¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô
¡Ö¥Þ¥¹¤âÊ¬¸ü¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Æù¸ü¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¡Ö¤Þ¤¹¼÷¤·¤ÏÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¤è¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

µðÂç¤Þ¤¹¼÷¤·¤Ï¡¢ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë8Å¹ÊÞ¤¬»Å¹þ¤ó¤À¥Þ¥¹¤È¿ÝÈÓ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤Þ¤¹¼÷¤·300¸Ä°Ê¾å¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£