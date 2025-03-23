ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¡¡5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ê¤é¤º¡¡Æ£»Þ¤Ë°ú¤Ê¬¤±
¥µ¥Ã¥«ーJ2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ï23Æü¥Ûー¥à¤ÇÀÅ²¬¤ÎÆ£»Þ¤Ë1－1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤Î¸å¡¢¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ÏÄÌ»»6ÀïÁ´¾¡¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÀÅ²¬¤ÎÆ£»Þ¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾17Ê¬¡¢Á°ÀáÆÀÅÀ¤·¤¿ºç¸¶¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤Ë°Ëº´¤¬È´¤±½Ð¤·¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬¥ー¥Ñー¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
0－0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¸åÈ¾¤ÏÆ£»Þ¥Úー¥¹¡£17Ê¬¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤Ï¼é¸î¿À茺ÅÄ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥»ー¥Ö¡£¤¹¤ë¤È43Ê¬¡¢¥æー¥¹½Ð¿È¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦ÌÚµö¤¬¥«¥¦¥ó¥¿ー¤«¤é¥¯¥í¥¹¡¢¤³¤ì¤ò°¾Àî¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤Ç¥´ー¥ë¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¼ã¼ê2¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥·¥åー¥È17ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿Æ£»Þ¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£
1－1¤Î¥É¥íー¤Ë½ª¤ï¤ê7Àé¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤È5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£