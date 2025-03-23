TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ÎJRÍ½»¾Àþ¤ÎÆ§ÀÚÆâ¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷À­¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Îó¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¡ÖÀþÏ©¾å¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ§ÀÚ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ï²¡¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿½÷À­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£