¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¡¡¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ê¤É2¥á¥Ë¥å¡¼È¯Çä
¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡ÁÀÄÅâ¿É»ÒÉ÷Ì£¡Á¡×¤Ê¤É2¥á¥Ë¥å¡¼¤ò2025Ç¯3·î19Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£
²°µ×Åç¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤È¡Ö¤»¤È¤«¤ß¤«¤ó¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤âÆ±»þÈ¯Çä
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤òÄÌ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖFUN FAN JAPAN¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¡£
¡Ö¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡ÁÀÄÅâ¿É»ÒÉ÷Ì£¡Á¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÀ¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ËÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñºà¤Ï¡¢³ÑÀÚ¤ê¤Î¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç»Ý¤ß¤ä¿©´¶¤ò²Ã¤¨¡¢ÀÄÅâ¿É»Ò¤ÎÄøÎÉ¤¤¿É¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ö²°µ×ÅçÏÂ¹ÈÃã¤È¤»¤È¤«¤ß¤«¤ó¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©²°µ×Åç¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÏÂ¹ÈÃã¤È¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î´»µÌÎà¡Ö¤»¤È¤«¤ß¤«¤ó¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¡£
ÏÂ¹ÈÃã¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥óÀ¸ÃÏ¤ò¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¤»¤È¤«¤ß¤«¤ó¥½¡¼¥¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï520±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£