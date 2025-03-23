ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤Ï»ä£±¿Í¤ÇÂç¾æÉ×¡×¥Ú¥Ã¥È¤ÎËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£³É¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ªÈäÏªÌÜ
¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê55¡Ë¤¬23Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î°Â¿´°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë3É¤¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎËÉºÒ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡È3»ÐËå¡É¤È¤¤¤¦°¦¸¤¤¿¤Á¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ºÒ³²»þ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÈòÆñ¤Ê¤É²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÆü¤´¤í¤ÎÈ÷¤¨¤¬Âç»ö¡£°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¥ï¥ó¥³¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¤À¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤Ï»ä1¿Í¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¾Ð´é¡£º£Ç¯¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¿·ÅÄ·ÃÍø¤Á¤ã¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÀÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£