µð¿Í¡¦´Ý¤Ï¤±¤¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ø¡¡¡Ö±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÂ»½ý¡×°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢µð¿Í£±¡Ý£²¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Á°ÆüÉé½ý¸òÂå¤·¤¿´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£²¬ËÜ¤òº¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö´Ý¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý¤ÏÁ°Æü£²£²Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÎÏ»²ó¡¢ÁöÎÝÃæ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤ËÅÔÆâÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«Ëë¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È³°Ìî¼ê¤Î¼ãÎÓ¤ä¥ª¥³¥¨¤é¤ò¸ÝÉñ¡£¡Ö´Ý¤Ï¤±¤¬¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤»Ò¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏÃæ»³¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áí³ç¤«¤Ê¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý¤Ïºòµ¨£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£·£¸¡¢£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£µÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤âÂç¤¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤ËÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£