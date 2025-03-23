ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¨µÄ¤Î¡È½é²ó¡É¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¤Ç¼Â»Ü¤«¡¡ÊÆCNN¤¬ÊóÆ»
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È24Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¾ðÊó¶Ú2¿Í¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö½é²ó¤Î¶¨µÄ¡×¤¬¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ½Äê¤è¤ê¤â²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î´Ö¤Ç¿©¤¤°ã¤¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¹¶·âÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È
¡ÖÎ¾¹ñ¡Ê¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Î°ìÃ×ÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â³Ú´ÑÅª¤À¡£ÌäÂê¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÈÆîÉô¤Î4¤Ä¤Î½£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤Ï°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÅý¼£¤òË¾¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÌäÂê¤ÏÀ¤³¦¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÎÎÅÚ¤ÈÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤¬2022Ç¯¤Ë¶¯¹Ô¤·¤¿½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Ï¡Öµ¶¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¹©¾ì,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿ÀÆàÀî