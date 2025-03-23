¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹Ì¡²è¤Ï¡©Ç¦¼Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹Ì¡²è¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🍜👊🥷🔥🌀¡×¤¬É½¤¹Ì¡²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖNARUTO¡Ê¥Ê¥ë¥È¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤³¤Ö¤·¡¦Ç¦¼Ô¡¦±ê¡¦¤¦¤º¤Þ¤¡×¤Î³¨Ê¸»ú¤«¤é¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¡ÖNARUTO¡Ê¥Ê¥ë¥È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNARUTO¡Ê¥Ê¥ë¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÇ¦¼Ô¡¦²Ð±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ¦¼Ô³Ø¹»¤Ç¤Î»îÎý¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ1999Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤Ï2014Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥È¤ÎÂ©»Ò¡¦¤¦¤º¤Þ¤¥Ü¥ë¥È¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ÖBORUTO -¥Ü¥ë¥È- -TWO BLUE VORTEX-¡×¤¬¡ØV¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô