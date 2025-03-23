¡Ö³«Ëë¤ÏÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¡¢ÀèÈ¯¤Î½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ2·³Àï¤Ç¹¥Åê¡¡34ºÐ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê23Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤ò¹¥Åê¤ÇÄù¤á¤¿¡£6²ó2/3¤Ç99µå¤òÅê¤²¡¢6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤¿¡£2²ó¤Ï2»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Çº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Íã¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¹¥ÊÖµå¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£ºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë146¡¢147¥¥í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤âÃÊ³¬¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂçÍ§½¡Êá¼ê¡Ê25¡Ë¡á°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¡á¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¼ý³Ï¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤Ë5¿Í¤¬Ì³¤á¤ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ï·èÄê¡£4·î¤ÎÂè2½µ¤«¤é¤Ï6Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢6¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÉÍ¤Ï¤½¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÄÅ¤é¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤â¶¥Áè¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¡Ê¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³«Ëë¤ÏÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È°ÂÄê´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þ¤Þ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë½àÈ÷¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë