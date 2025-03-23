先制弾のO・サンデー。大宮は水戸に２−０快勝で２位をキープした。写真：福冨倖希

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　Jリーグは３月23日、J２第６節の10試合を各地で開催した。

　開幕５連勝で首位に立つ千葉は甲府と対戦。開始１分にオウンゴールで先制を許したが、58分に石川大地が同点弾を挙げると、１−１で迎えた90＋４分、安井拓也が勝ち越し弾。２−１で逆転勝利を収め、連勝を６に伸ばした。

　前節に今季初黒星を喫した大宮は水戸と相まみえ、オリオラ・サンデーと杉本健勇の得点で２−０の快勝。２位をキープした。

　長崎は秋田に５−１で大勝し、これで４勝２分けといまだ無敗。磐田は仙台に３−２で競り勝ち、札幌は愛媛を２−１でくだして今季初の連勝を飾った。
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　J２第６節の結果は以下のとおり。

▼３月23日開催分
仙台 ２−３ 磐田
山口 ０−１ 熊本
山形 ０−０ 徳島
いわき ０−１ 今治
大宮 ２−０ 水戸
甲府 １−２ 千葉
愛媛 １−２ 札幌
鳥栖 １−０ 富山
長崎 ５−１ 秋田
大分 １−１ 藤枝

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 