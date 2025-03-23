µÈ°æÍµÂë¤¬24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬±§ÅÔµÜ¤ò·âÇË¡Ä¼ó°ÌÂÐ·è¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Ë
¡¡3·î23Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024－25¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè26Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ë86－88¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬¡Ö22¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿»°±ó¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é±§ÅÔµÜ¤ÎÈæ¹¾Åç¿µ¤Ë11ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤òµö¤¹¤â¡¢28－22¤È¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏµÈ°æÍµÂë¤¬¥·¥åー¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄÀ¤á¤Æ10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎµÈ°æ¤òÃæ¿´¤Ë12－0¤Î¥é¥ó¤òºî¤Ã¤¿»°±ó¤¬¡¢56－45¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤«¤«¤ë»°±ó¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¯±§ÅÔµÜ¤È¡¢Î¾¥Áー¥à¤¬·ã¤·¤¯ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»°±ó¤¬84－70¤ÈÅÀº¹¤ò2¥±¥¿¤Ë³ÈÂç¤·¤ÆºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ØÆÍÆþ¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï³«»Ï¤«¤é¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥À¥¸¥ó¥¹¥ー¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤Ç17ÅÀ¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï6ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó»°±ó¤¬±§ÅÔµÜ¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢105－89¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°±ó¤Ï¡¢µÈ°æ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö24ÆÀÅÀ¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤¬20ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥ä¥ó¥Æ¡¦¥á¥¤¥Æ¥ó¤¬16ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥À¥¸¥ó¥¹¥ー¤¬15ÆÀÅÀ¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®¤¬11ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ï¢¾¡¤¬¡Ö3¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢Èæ¹¾Åç¤¬17ÆÀÅÀ¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬16ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬15ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡89－105¡¡»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¡Ë
±§ÅÔµÜ¡Ã22¡Ã23¡Ã25¡Ã19¡Ã¡á89
»°¡¡±ó¡Ã28¡Ã28¡Ã28¡Ã21¡Ã¡á105
¡ÚÆ°²è¡Û½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥³ー¥È¤ò¶î¤±²ó¤ëµÈ°æÍµÂë¡ª
½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥³ー¥È¤ò¶î¤±²ó¤ëµÈ°æÍµÂë💨@yoshi__hiro08 @NEO_PHOENIX
📡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤ÇÀ¸ÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/8TOJtKEFap#B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/ePkkKa8sos
- B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë (@B_LEAGUE) March 23, 2025