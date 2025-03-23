´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¡¡¾ÃËÉÂâ°÷¤é4¿Í»àË´¡¡´¥Áç¤ä¶¯É÷¤¬Èï³²³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤«
´Ú¹ñ¤Î³ÆÃÏ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤é4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆîÅìÉô¡¦·Ä¾°ÆîÆ»¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤é4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤ÇÊë¤é¤¹300¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï21Æü°Ê¹ß¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬·Ä¾°ËÌÆ»¤ä±¶»³¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤¿¾Ã²Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Æ¤±¤¿»³ÎÓ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì4600¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä¶¯É÷¤¬Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£