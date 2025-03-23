¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³¼¡À¤Âå¤Ø¡¢ÉñÄá¡¡99ºÐ¡Ö»ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡×
¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Îµì¥½Ï¢¤Ë¤è¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò³«¤¤¤¿¡£ÂÎ¸³¼Ô¤Î99ºÐÃËÀ¤ÏÀï¸å80Ç¯¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÍÞÎ±¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤Ê¤É¡¢¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿·Ñ¾µ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó3Ç¯´ÖÍÞÎ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿À¾ÁÒ¾¡¤µ¤ó¡Ê99¡Ë¡á¿·³ã¸©½Ð¿È¡á¤Ï¡¢¼ýÍÆ½ê¤ò¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤Ê¤Î¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÓÉÛ1Ëç¡£¿©¤ÙÊª¤Ï»À¤Ã¤Ñ¤¤¹õ¥Ñ¥ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À½ºà¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¶¯À©Ï«Æ¯¤Ë½¾»ö¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ò¥·¥é¥«¥Ð¤Î»³¤ËËä¤á¤¿¡£