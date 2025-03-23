¡ÖÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤Ç·ç¾ìÂ³¤¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¡¡¹Åç±óÀ¬¤Ë¤Ï»²²Ã¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¹Åç£±¡½£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹¾¡£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢28Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤±¤¬¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤â¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢21Æü¤«¤é¤Î¹Åç3Ï¢Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ£¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ËÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Æ1¥·¡¼¥º¥ó¤ò·ò¹¯¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Î3»î¹ç¤Ï½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¹Åç±óÀ¬¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£