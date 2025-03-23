¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¤¬·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¡Ä2Æü¸å¤ËÇ÷¤ë¥µ¥¦¥¸Àï¤ØËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¤ÇÄ´À°
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª Âè8Àá¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éËÁÆ¬15Ê¬¤Î¤ß¤ÎÊóÆ»¸ø³«¤Ë¡£¶ÚÆù·Ï¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤êÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤º¸ÄÊÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ì¾¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬²ñ¾ì¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òº£¼£¡¥Ì´¥¹¥Ý¡¼¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ä¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹Í§¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ35Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤¬ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ÊTVer¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¡¢DAZN¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éËÁÆ¬15Ê¬¤Î¤ß¤ÎÊóÆ»¸ø³«¤Ë¡£¶ÚÆù·Ï¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤êÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤º¸ÄÊÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ì¾¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬²ñ¾ì¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òº£¼£¡¥Ì´¥¹¥Ý¡¼¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ä¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹Í§¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ35Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤¬ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ÊTVer¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¡¢DAZN¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£