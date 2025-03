京都アニメーションの新作テレビアニメ『CITY THE ANIMATION』が、7月6日より、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送されることが決定。あわせてPV第1弾と追加キャストが23日、『AnimeJapan 2025』のBLUE STAGE内にて公開された。本作は、あらゐけいいち氏が原作。普通の“CITY”に住むなんだか楽しい人々の生活を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ作品。

PV第1弾は、本編のカットを使用し、南雲、にーくら、わこのキャラクターボイスも聞ける内容になっている。追加キャストは、安達太良一家のキャスト7名。博士&父役に子安武人、母役に浅野まゆみ、達太役にKENN、良太役に猪股慧士、かもめ役に林 鼓子、うみ役に福嶋晴菜、そら役に天麻ゆうきが起用され、それぞれのキャストからのコメントも公開された。オープニング主題歌には今最も期待されるネクストブレイクアーティストFurui Rihoの「Hello」、エンディング主題歌には5月に日本武道館公演を控えるTOMOOの「LUCKY」が決定。音楽はピアニカをメインに、ギター、ウッドベース、パーカッションで編成されたインストバンド「ピラニアンズ」が担当する。ピラニアンズの手掛けた楽曲の一部はPV第1弾で使われている。また、全国5箇所での第1話〜第3話の先行上映会の開催されることが決定。5月下旬〜6月中旬にかけて、京都・大阪・東京・宮城・福岡で実施され、東京・新宿ピカデリーでは、6月8日10時30分上映開始、上映後にメインキャスト登壇のトークショーも実施される。ローソンチケット先行は4月20日まで。さらに、今回のステージに合わせて「コンセプトビジュアル produced by .MP」の第1弾も公開。クリエイティブチーム「.MP」が手掛けた本ビジュアルは、「CARTOON」という表現方法を使ったシンプルでありながらもワクワクするイメージとなっている。公式XではPV第1弾公開を記念して、キャストサイン入りポスターやロゴステッカーがもらえるフォロー&リポストキャンペーンが開催されている。■追加キャスト&スタッフコメント▼安達太良博士&安達太良の父役 子安武人『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でお世話になった石立監督からオファーを頂き大変光栄に思っています。ですが今度の作品はコメディ?まったくこの人はあんなにシリアスで美しい作品を創っておいて、今作は一転してギャグ満載のスチャラカ作品とは。だがしかし、これが抜群におもしろい!ちなみに私は安達太良博士&安達太良父の基本2役なのですが、その他にもちょこちょこ兼ね役をしています。新人の頃を思い出す体験に初心を思い出しました。とても素敵でセンスのあるコメディ?作品、ぜひ、ご覧ください。損はさせませんよ!▼安達太良の母役 浅野まゆみ「どうしてるかなぁ…」ふと誰かを想う。他愛もない会話に心が軽くなる。そういう時ってありませんか?お元気ですか?安達太良母を演じました浅野まゆみです。ご飯をこさえるのは愛です。弁当を持たせるのは愛です。愛に溢れた『CITY』。住人のひとりになれたこと…幸せを感じています。みなさま〜どうぞお越しくださいませ。▼安達太良達太役 KENN主に安達太良達太役、他にもたくさん兼ね役をやらせていただきます!とにかく賑やかな日常で、ありそうななさそうな展開のギャグですが、ハートフルな瞬間もあり、『CITY』のキャラクター達の日常をずっと見ていたい気持ちにさせてくれる素敵な作品です!彼らと一緒の時間をぜひ楽しんでいただければと思います。▼安達太良良太役 猪股慧士安達太良良太を演じさせていただきます!猪股慧士です!あらゐ先生の作品は、前作の『日常』から大好きだったので作品に参加できて本当にうれしいです!アフレコ現場は毎回とにかく楽しくて、みんなで収録する緊張感…笑いを堪えなければならない緊張感…このコメディをどう表現するのかという緊張感…まさに試される現場!!あらゐ先生節満載の『CITY THE ANIMATION』是非是非放送をお楽しみに!!▼安達太良かもめ役 林鼓子安達太良かもめ役の林鼓子です。賑やかで楽しくて、あたたかい『CITY THE ANIMATION』の一員になることができて、本当にうれしく思っています。アフレコもとっても楽しいんです!あらゐ先生の紡ぐ物語、画面の中で躍動する登場人物たち、スタッフの皆様の愛、キャストの皆様のお芝居…全てが合わさる最高の瞬間に立ち会えていると実感しています。笑い溢れるこの物語を、早く皆様にお届けしたい気持ちでいっぱいです!ぜひご覧ください!▼安達太良うみ役 福嶋晴菜安達太良うみ役を担当させていただきます、福嶋晴菜です!あらゐけいいち先生の作品に、自分が『CITY』の一員として出演させていただけること、とても光栄です。とにかくこの作品は、毎話毎話面白すぎてアフレコ中に笑いを抑えるのが必死でした!クセが強すぎる『CITY』の住人たちの、笑顔いっぱいの楽しい生活を見れば、見ている皆様もきっと笑顔になっていると思います!!そんなユーモア溢れる『CITY』の世界を、ぜひお楽しみに!▼安達太良そら役 天麻ゆうきこの度安達太良そら役として参加させていただきます、天麻ゆうきです。あらゐ先生の世界がたっぷり詰まった作品に携わることができて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。安達太良一家含め、登場人物は全員一人残らず一癖も二癖もある愛すべきキャラクターばかりです。『CITY』で繰り広げられる、普通だけど普通じゃない日々をぜひとも存分に味わってください!!!▼オープニング主題歌担当 Furui Riho京都アニメーションさんの約6年ぶりの新作アニメに携わる機会をいただき、心から光栄に思っています。『CITY THE ANIMATION』は多くの方々が期待し、待ち望んでいた作品です。主題歌「Hello」にも「再会」への想いを込めて作りました。みんなと共に手を繋ぎ、喜びと笑顔を想い、『CITY THE ANIMATION』という素晴らしい作品が世界へ羽ばたいていくことをとても楽しみにしています。▼エンディング主題歌担当 TOMOO『CITY』を読みながら、さっきまで声を出して笑っていたのに、ふいになんとも言えない気持ちがぐぐっときて、自然と口ずさむままピアノに向かい、それがサビのメロディになりました。この街の人達がすごく好きです。ここに自分も居たいなあ、出会えてよかったな、と思いつつ「LUCKY」を書かせていただきました。毎週お話の後も、その日常が続いてゆく余韻を彩ることができたらうれしいです。放送をとても楽しみにしています!▼音楽担当 ピラニアンズピラニアンズは劇伴の作編曲については初めてだったので、その作業は紆余曲折し七転八倒しながらのものでした。たどり着いたのはピラニアンズの出来ることを端から端まで全部やってそれをアニメ制作サイドに聴いてもらって指示を仰ぐといった方法でした。したがって、このサントラ作品はピラニアンズの端から端までを全て盛り込んだものになっています楽しんで聴いてもらえたらうれしいです。