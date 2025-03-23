¿ùËÜ·òÍ¦¤Î¥´¥é¥Ã¥½Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ª¡¡¶¯Îõ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Çº£µ¨½éÆÀÅÀ¡¡ÂçµÜ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¶ì¤·¤à¤â½ªÈ×¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¡È²÷¿Ê·â¡ÉºÆ³«
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
4Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Çº£µ¨½é¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿RBÂçµÜ¡£Ç®µ¤¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢½øÈ×¤«¤éÁ°Êý¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤¹¿å¸Í¤ÏÂçµÜ¤ò»×¤¦¤è¤¦¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤º¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¿å¸Í¤ÎÈÓÀô¤¬Êü¤Ä¡£
9Ê¬¤Ë¤ÏÏ¢·È¤ÇÃæ±û¤òÊø¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÂçµÜ¡£10Ê¬¤Ë¤ÏËÀî¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÆó¼¡¹¶·â¤Ç¤â¿å¸Í¥´¡¼¥ë¤òµÞ½±¤¹¤ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼í¤ê¤Ë¤¯¤ë¿å¸Í¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤¤Ê¤·¡¢CK¤Î¥·¡¼¥ó¤âÎ¿¤®¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ú²ÌÅª¤ËÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¿å¸ÍGK¾¾¸¶¤«¤é¤Î·Ò¤®¤Î¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¿å¸Í¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÂçµÜ¥´¡¼¥ë¤ò½±¤¦¡£¼¹Ù¹¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Ã¥¤¤¡¢Ã¥¤¨¤Ð½Ä¤ËÁÇÁá¤¯Å¸³«¤¹¤ë¿å¸Í¤Ë¡¢ËÉÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÂçµÜ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Á°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¹¶·â¤âÃ±È¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Á°Êý¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤â61Ê¬¤ËÀô¤È¾®Åç¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçµÜ¡£66Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿²¼¸ý¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÌ£Êý¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Ä¹ß·´ÆÆÄ¤ÏËÀî¡¢Æ£°æ¤ËÂå¤¨¤Æ¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¿å¸Í¤âÂ¿ÅÄ¡¢ÅÏîµ¤ËÂå¤¨¤ÆÁðÌî¡¢Âçºê¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢77Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤é¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£79Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬Æþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë»Ô¸¶¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ80Ê¬¡¢¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£½Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
Àª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂçµÜ¤Ï83Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éGK¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿ùËÜ¤¬Á¯Îõ¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤¬¸«»ö¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ëNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£ÂçµÜ¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò°ìµ¤¤Ë2-0¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿å¸Í¤Î¹¶·â¤ò¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤ëÂçµÜ¡£90Ê¬¤Ë¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¾¾¸¶¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÉ¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿å¸Í¤À¤¬¡¢ÂçµÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡£¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âGK³Þ¸¶¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-0¤Ç½ªÎ»¡£ÂçµÜ¤¬º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¡È²÷¿Ê·â¡É¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
RBÂçµÜ 2-0 ¿å¸Í
¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
RBÂçµÜ
¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê80¡Ë
¿ùËÜ·òÍ¦¡Ê83¡Ë
#¿ùËÜ·òÍ¦ ÂÔË¾¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤Ï— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) March 23, 2025
¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½
¥´¡¼¥ëÆ°²è
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¡¡Âè6Àá
ÂçµÜvs¿å¸Í
2-0
83Ê¬
¿ùËÜ¡¡·òÍ¦¡ÊÂçµÜ)#£Ê¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/lkeCtlQf2J