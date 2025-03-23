¶å½£¡ÁÅìËÌ¡¡½µÈ¾¤Ðº¢¤Þ¤Ç²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¡¡25¡Á26Æü¤Ï²«º½¤âÈôÍè¡¡¾É¾õ¤Î°²½Ãí°Õ
¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï½µÈ¾¤Ðº¢¤Þ¤Ç²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£25Æü(²Ð)¤«¤é26Æü(¿å)º¢¤Ï²«º½¤â¹¤¯ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤â²ÖÊ´¤ÏÂçÎÌÈô»¶¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï27Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÂçÎÌÈô»¶¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£28Æü(¶â)¤È29Æü(ÅÚ)¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¤ä¤ä¼ý¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¤ä¹Åç¡¢¹âÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Ï26Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤ÇËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
25Æü¡Á26Æü¤Ï²«º½¤¬¹¤¯ÈôÍè¤«
²Ã¤¨¤Æ¡¢25Æü(²Ð)¤«¤é26Æü(¿å)º¢¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï²ÖÊ´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£