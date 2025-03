世界最大級のアニメの祭典AnimeJapan 2025のAJステージにて、3月22日(土)に【Netflixスペシャルステージ】が開催。ステージには、「ムーンライズ」より小林千晃(「マッシュル-MASHLE-」マッシュ役、「葬送のフリーレン」シュタルク役)、「BEASTARS Final Season」より小林親弘(「ゴールデンカムイ」杉元佐一役、「地獄楽」士遠役)と“主演”(!?)のレゴシ、「アーケイン」より小林ゆう(「進撃の巨人」サシャ役、「銀魂」猿飛あやめ役)、そして「My Melody & Kuromi」のマイメロディ(好きな食べ物:アーモンドパウンドケーキ)が登壇。全員が”小林”ということで、小林親弘は「さっき家族写真も撮りました(笑)」とファミリートーク(!?)も炸裂させながら、作品の魅力を語りました。

小説家・脚本家の冲方丁(「天地明察」/「蒼穹のファフナー」「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズ構成・脚本)が原作、漫画家の荒川弘(「鋼の錬金術師」「銀の匙 Silver Spoon」)がキャラクター原案、肥塚正史(「進撃の巨人」シーズン2、3)が監督、WIT STUDIO(「王様ランキング」「SPY×FAMILY」)がアニメーション制作を手がける完全新作SFアニメーション、「ムーンライズ」(4/10独占配信)。

小林千晃は、「ムーンライズはWIT STUDIOさんが本当の本気というか、とんでもない作画と演出で、もの凄く気合いを感じました。監督をはじめ、豪華なクリエイターの方が携わっているんですけど、命を削るくらいの気持ちで向き合われているので、ぜひ沢山の方に楽しんでいただきたいです!」と熱弁。今回、主題歌を務めるアイナ・ジ・エンドが声優も務めるが、小林千晃は「アイナさんが演

じるマリーは物語のキーキャラクターなんですけど、アイナさんにしか演じられない魅力的な人物なので、ぜひ注目いただきたいです!」とアピール。

肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、悩めるハイイロオオカミの青年・レゴシ(CV:小林親弘)が種族間の違いに葛藤しながら成長していく青春ドラマ「BEASTARS Final Season」(Part1:独占配信中、Part2:Coming Soon)。高校生のレゴ

シは、初恋の相手、ドワーフウサギのハル(CV:千本木彩花)への感情が恋か食欲かわからず悩みまくっていたが、いろいろな経験を経て肉食獣である自分を受け入れ、今ではハルや草食獣を守るために“もっと強くなりたい”と決意。ファイナルシーズンでは、ある理由で学園を去り、社会へ繰り出して新たな生活をスタートさせたレゴシの姿が描かれます。

そんな中、急増する“食殺事件”の真相が明らかになるにつれ、裏社会を暗躍する謎の獣メロン(CV:沖野晃司)の姿が浮かび始め、その脅威はレゴシにも迫る…。次第に争いが激化していくメロンとレゴシの死闘の行方は?そして、レゴシとハルとの恋の行方は―。

ステージには、”レゴシ”がおどおどと登場。皆とご挨拶をする中、レゴシの後ろにスッと回る小林親弘…そして”レゴシ”が自己紹介!「ハイイロオオカミのレゴシと言います。17歳です。皆さんお集りいただいてありがとうございます。「BEASTARS」という作品はですね、草食獣と肉食獣が共に住んでいる世界を舞台に、皆が共存していくにはどうしたらよいのだろう、という物語です。今回は、僕が社会人として社会に向き合っていく…という話です!」と説明し会場を沸かせました。ここでPart1の場面写真2点が解禁。今後Part2で描かれる物語について、小林親弘は、「牙のあるメロンというキャラクターは、草食獣と肉食獣の間に生まれた”ミックス”という存在。レゴシはうさぎのハルちゃんが大好きで、結婚して一緒に生活したい!と思っていて、将来生まれた子どもがメロンのようになるのでは…と思っている。メロンはすごく悪いやつで、メロンが幸せになるにはどうしたらいいのか…?と奮闘するのが見どころのひとつです!」と力を込めました。

世界的に大人気の株式会社サンリオのキャラクター、マイメロディとクロミが主人公のストップモーションアニメシリーズ、「My Melody & Kuromi」(7月独占配信)。すなおで明るい女のコのキャラクターで、今年でデビュー50周年のマイメロディ。そして“自称マイメロディのライバル”であり、乱暴者に見えるが実はとっても乙女チック(!?)なキャラクターで、デビュー20周年を迎えたクロミ。世界中で愛される2人のアドベンチャーストーリーの誕生を祝し、ステージにはマイメロディが登場。

「こんにちは、マイメロディです。メロディ、みんなに会えて、とっても嬉しい〜!」と、会場は一気にそのキュートさの虜に。本作はマイメロディとクロミが住むマリーランドが舞台。ステージでは、マイメロディの夢である“お菓子屋さんになること”が本作で叶ったことが“かいきん”され、場面写真も公開された。マイメロディは「そうなの、メロディ、夢だったお菓子屋さんを開くことになったの。みんなにもメロディの作ったお菓子、食べてもらいたいな〜!」と頷いた。監督は見里朝希(「PUI PUI モルカー」原案・脚本・監督)、脚本は根本宗子(『もっと超越した所へ。』原作・脚本)という気鋭のクリエイターが集結し贈る、可愛らしく、ホロリとさせられる温かなメッセージが込められています。

世界最高峰のオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」が原作、Netflix史上最も人気を誇るアニメシリーズのひとつ、「アーケイン」(シーズン1〜2独占配信中)。シーズン1は、第74回プライムタイム・エミー賞にて配信作品初となる最優秀アニメーション作品賞他4部門を受賞し、第49回アニー賞でも9部門を受賞。そしてシーズン2も、先日発表された第52回アニー賞で7部門の快挙に輝くなど世界中を虜に。科学、魔法、そしてぶつかり合う信念――繁栄を遂げる都市ピルトーヴァーと、その下に広がる街ゾウンを

舞台に、敵同士として戦いに身を投じる姉妹、ヴァイ(日本語吹替版声優:小林ゆう)とジンクス(日本語吹替版声優:上坂すみれ)の運命が壮大なスケールで描かれていく。

小林ゆうはまず、「”ヴァイオレンス”のヴァイだ!」と全力の名台詞を放ち会場を温めると、小林千晃も「ヴァイオレンスゆうになってる(笑)」と歓喜。小林ゆうは、この世界的人気作に対する愛着について、「ヴァイさんは生まれも育ちも大変な境遇で、とても貧しくて、生きていくのが大変な思いをしている地域の方。一方で裕福な地域もある世界で、そんな中で色々な葛藤を抱え、どうしても戦わなければ生きていけない、という境遇に追い込まれていくんです!作品に足を踏み入れていただけると、抜け出したくない!と思ってもらえること間違いなしです!」と熱弁。その熱量に思わず、小林千晃も「信じてますよ!!疑ってないです!(笑)」と応じた。さらに熱は冷めることなく、小林ゆうは「音楽も映像も素晴らしくて美しく、アクションシーンも目が離せないんです。ストーリーが群像劇になっているので、おひとりおひとりにドラマがあるんです!」と大プッシュ。

期待が高まる2025年のラインナップ。配信スタートまでお楽しみに!

◆「ムーンライズ」

Netflixシリーズ「ムーンライズ」4月10日(木)より世界独占配信

https://www.netflix.com/title/81251383

◆「BEASTARS Final Season」

Netflixシリーズ「BEASTARS Final Season」Part 1:独占配信中、Part 2 :Coming Soon

(C)板垣巴留(秋田書店)/東宝

https://www.netflix.com/title/81054847

新たに公式TikTokアカウントを開設!:https://www.tiktok.com/@bst_anime

◆「My Melody & Kuromi」

Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」2025年7月 Netflixにて世界独占配信

(C)’25 SANRIO 著作(株)サンリオ

https://www.netflix.com/title/81318403

◆「Devil May Cry」

Netflixシリーズ「Devil May Cry」4月3日(木)世界独占配信

https://www.netflix.com/title/81506915

◆「アーケイン」

Netflixシリーズ「アーケイン」シーズン1〜2独占配信中

(C)2024 RIOT GAMES, INC. ARCANE LEAGUE OF LEGENDS AND ANY ASSOCIATED LOGOS AR

E TRADEMARKS, SERVICE MARKS, AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF RIOT GAMES,INC.

https://www.netflix.com/title/81435684