ºë¶Ì¤ÎºßÆü¥¯¥ë¥É¿Í¡¢¿·½Õ½Ë¤¦¡¡¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¡×Àé¿ÍÍÙ¤ë
¡¡ºë¶Ì¸©ÆîÉô¤ËÂ¿¤¯Êë¤é¤¹ÃæÅì¤ÎÌ±Â²¥¯¥ë¥É¿Í¤¬23Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¸©±Ä½©¥±À¥¸ø±à¤Ç¥¯¥ë¥É¤Î¿·½Õ¤ò½Ë¤¦º×¤ê¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¼çºÅ¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥¯¥ë¥ÉÊ¸²½¶¨²ñ¡×¤Î¥·¥«¥ó¡¦¥ï¥Ã¥«¥¹ÂåÉ½¡Ê33¡Ë¤¬¡Ö¥Í¥¦¥í¥º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÌ±Â²°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Àé¿Í°Ê¾å¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿»þ´Ö¤âÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ºßÆü¥¯¥ë¥É¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤Éº¹ÊÌ¤¬Áê¼¡¤°¡£¥·¥«¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤ºÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È´õË¾¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥±¥Ð¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¯¥ë¥ÉÎÁÍý¤âÇä¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à»²²Ã¼Ô¤¬º×¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£