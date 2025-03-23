¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡10ºÐ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡ªÄ¶µ®½Å±ÇÁü¤Ë¡Ö²û¤«¤·¡Á¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£10ºÐ¤Î»þ¤Ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷1500²ó¡¡¥¢¥É³¹30¼þÇ¯SPECIAL¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²áµî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢10ºÐ¤Î»þ¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¤â¡Ö2008Ç¯10ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¥¢¥É³¹30Ç¯µÇ°²ó¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿ÂÌ²Û»Ò²°¤¼¤ó¤Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë²û¤«¤·¡Á¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£