<Monsters of Rock Cruise 2025>の常連ラインナップであるクイーンズライクが、今年も登場となった。<Monsters of Rock Cruise 2025>では、2回のステージで見事に大半のセットを替えてきたのも見所だった。このフェスティバルの特徴として、1980年代のヒットソングを中心としたセットが多く組まれるものだが、彼らの場合は初期作品が中心でも代表的な『QUEENSRYCHE:EP』『THE WARNING』『RAGE FOR ORDER』『OPERATION: MINDCRIME』 『EMPIRE』の5枚のアルバムからバランスよく考えられていた。

< Queensryche 〜 Monsters of Rock Cruise 2025 〜>



Norwegian Joy, Miami, FL, USA【1st Stage/ 2025.3.10】1.Queen of the Reich2.Nightrider3.Blinded4.The Lady wore Black5.NM1566.I Don't Believe in Love7.The Wisper8.Silent Lucidity9.The Needless Lies10.Screaming in Digital11.Jet City Woman12.Empire13.My Empty Room14.Eyes of the Stranger【2nd Stage / 2025.3.12 】1.Queen of the Reich2.Breaking the Silence3.Prophecy4.Warning5.Behind the Walls6.Take Hold of the Frame7.Walk in the Shadows8.The Mission9.Operation:Mindcrime10.Roads to Madness11.Jet City Woman12.Empire