スイスの国民的ベテランハードロッカー、クロークスが、50周年ツアーとして<Monsters of Rock Cruise 2025>フェスティバルに出演した。解散や再結成を経て、2018年には翌年をもって引退を表明。2019年にフェアウェルツアーを行っていた彼らだったが、コロナ禍によってバンドの考えが変わったとのこと。彼らは自分たちのことを再発見し、自分たちが楽しい限り続けるべきだと決め、過去のメンバーチェンジやバンドの分裂などよりも現在が充実しているからと存続している。その言葉通りのステージを見せてくれた。

< KROKUS 〜 Monsters of Rock Cruise 2025 〜>



Norwegian Joy, Miami, FL, USA【1st Stage / 2025.3.12】1.Headhunter2.Long Stick Goes Boom3.American Woman(The Guess Who cover)4.Winning Man5.Tokyo Nights6.Highway Song7.Eat the Rich8.Fire9.Easy Rocker10.Heatstrokes〜Drum Solo〜11.Screaming in the Night12.Bedside Radio【2nd Stage / 2025.3.13】1.Headhunter2.Long Stick Goes Boom3.American Woman(The Guess Who cover)4.Winning Man5.Stayed Awake All Night(Bachman Turner Overdrive cover)6.Eat the Rich7.Fire8.Heatstrokes〜Drum Solo〜9.Screaming in the Night10.Bedside Radio11.Live for Action