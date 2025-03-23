±ê¾å¤«¤éÉÔ°Â°ìÁÝ¡©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¤¬³«ËëÁ°ºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¹Åç¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡³«Ëë3ÀïÌÜ¤Î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯Ç»¸ü¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬¡¢4²ó1/3¡¢83µå¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í×½ê¤Ç¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤ÆÊ»»¦ÂÇ¤Ê¤É¤òÂÇ¤¿¤»¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ï1»à¤«¤é»Íµå¤È°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç2ÈÖ¼ê¿ù»³°ì¼ù¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¿ù»³¤¬¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤ÏÁ°²ó¤Î¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï5²ó9°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤È±ê¾å¡£1½µ´Ö¤Ç¸«»ö¤Ê½¤ÀµÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£