¹â¾¾ÈÍ¤ËÅÁ¤ï¤ë¸Å¼°±ËË¡¡Ö¿åÇ¤Î®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦µæ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡¡¡¡¹â¾¾»Ô
¡¡¹â¾¾»Ô¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡¢¸Å¼°±ËË¡¡Ö¿åÇ¤Î®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦µæ²ñ¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¸¦µæ²ñ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ13¤ÎÆüËÜ±ËË¡Î®ÇÉ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤éÌó250¿Í¤¬
½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÇ¤Î®¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¹â¾¾ÈÍ¤Î½éÂåÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿Íê½Å¤¬ÈÍ»Î¤Ë½¬¤ï¤»¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤Æ¼ê¤ò¸ò¸ß¤Ë½Ð¤·¤Æ±Ë¤°¡ÖÉªÈ´¼êÞâ¡×¤ä¡¢ÏÓ¤ò¿¿²£¤Ë¹¤²¤Æ¹ø¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é±Ë¤°¡ÖÊ¿Þâ¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤ÎÎ®ÇÉ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¥×ー¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÝÂ¸²ñ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Ë¿åÇ¤Î®¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿åÉ×Î®¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½¤ÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÍ¥Èþ¤ÊÍ¥²í¤Ê±Ë¤®¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×