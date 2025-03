ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サッと羽織れて季節の変わり目に役立つ、ディズニーデザイン「裏地がかわいいライトブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏地がかわいいライトブルゾン」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:9,900円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナー、中央スナップボタン留め、左右ポケット

フード:ひも通し

裾:スピンドル入り(調節可)

後ろ:前より少し丈長

裏地あり

生地:<織物>ナイロン100%(撥水タフタ)、裏地:<織物>ポリエステル100%(タフタ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインのフード付きライトブルゾン。

肌寒い日にサッと羽織れて気温の変化に対応できるので、季節の変わり目に重宝します!

コーディネートしやすいカラーなのも魅力的。

© Disney

左腕にはミッキーモチーフにロゴ刺繍が施され、こっそりキャラクター感が楽しめるのもポイントです。

© Disney

<素材アップ>

表地はマットな光沢のあるナイロンタフタ素材を使用。

© Disney

ブルゾンとフードの裏地はミッキーモチーフ柄に☆

水色を基調とした生地に、ミッキーモチーフとお花が総柄でデザインされています。

首裏にはネーム付きです。

© Disney

裾は、スピンドルでフォルムチェンジが可能◎

スカートやパンツ、ワンピースなど、コーデに併せてフォルムを変えて楽しむことができます。

© Disney

後ろはシンプルなデザインに。

前より後ろが少し丈長になっています。

コーデしやすいカラーや裏地の可愛らしさなど、毎日着たくなる定番アイテム!

サッと羽織れて季節の変わり目に役立つ、ディズニーデザイン「裏地がかわいいライトブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

