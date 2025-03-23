°Ö¼ÕÎÁ¤ò¡È¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡É»ÙÊ§¤¦¤âÂç¹¥¤¤ÊÈà¤òÎ¬Ã¥♡¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡¢Èà¤È¤Î»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡ÚÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Û
É×ÉØ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤é°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡Û
°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂº½Å¤¬¸í²ò¤òÈò¤±¡¢±ß³ê¤Ê²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û
ËèÆü¤ÎË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢°¦¾ð¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Îå«¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê»ÙÊ§¤¦¤â¡Ä¡Û
¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈà¤ÎÎ¬Ã¥¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡¢Èà¤È¤Î»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤ËÈà¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤Ç¶ì¤·¤à»ä¤ò¸«¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó´é¤Ç¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ù¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤Þ¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òµÞ¤¬¤º¤Ë¡¢¾¯¤·¤Î´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Û
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡Û
°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂº½Å¤¬¸í²ò¤òÈò¤±¡¢±ß³ê¤Ê²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËèÆü¤ÎË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢°¦¾ð¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Îå«¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê»ÙÊ§¤¦¤â¡Ä¡Û
¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈà¤ÎÎ¬Ã¥¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ô¥ö·î¸å¡¢Èà¤È¤Î»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤ËÈà¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤Ç¶ì¤·¤à»ä¤ò¸«¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó´é¤Ç¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ù¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤Þ¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òµÞ¤¬¤º¤Ë¡¢¾¯¤·¤Î´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë