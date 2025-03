ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期:2025年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「怪盗グルー」シリーズでおなじみの、キュートな黄色いキャラクター「ミニオン」グッズが、2025年3月もセガプライズに登場。

「ボブ」と「ティム」を中心に、かわいいマスコットやぬいぐるみなどが順次登場します。

ラインナップには、3月からの春シーズンにぴったりな、お花モチーフのグッズも☆

かわいくて楽しい「ミニオン」たちのプライズを紹介していきます!

ミニオン マスコット 〜バスタイム〜

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全4種(ボブ(バスタブ)、ティム(バスタブ)、ボブ、ティム)

バスタイムをテーマにした「ボブ」と「ティム」のマスコット。

ふわふわ泡のバスタブでくつろぐ「ボブ」と「ティム」や、お風呂上がりのリラックスした姿が表現されています。

淡い色使いもかわいらしく、集めたくなる存在。

お風呂上がりの姿には、ちょっぴり泡が残っているのもポイントです☆

ミニオン ネックパース 〜カラフルフラワー〜

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約17×10×17cm

種類:全3種(ボブ、ティム、フラッフィ)

カラフルなお花の中からお顔をのぞかせる「ミニオン」たちのネックパース。

ちょっとした小物を収納して、首にかけられるプライズです。

かわいらしくて華やかなデザインなので、春のお出かけにもぴったり。

「ボブ」は赤、「ティム」はピンク、「フラッフィ」は紫のお花です☆

ミニオン ぬいぐるみ 〜カラフルフラワー〜

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ボブ、ティム、フラッフィ)

春のシーズンにぴったりなお花もチーフのぬいぐるみもラインナップ。

カラフルなお花の真ん中からお顔を出す「ボブ」「ティム」「フラッフィ」の姿がぬいぐるみで表現されています。

華やかで楽しい姿なので、お花見のお供やぬい撮りにもぴったりです!

ミニオン マスコット“ティム” カラフルリボン

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約8×5.5×12cm

種類:(レッド、ブルー、グリーン、イエロー)

カラフルなリボンを身につけた「ティム」のマスコットが再登場。

レッド・ブルー・グリーン・イエローの4色展開で、推しカラーを選べるグッズです。

ふわふわの毛並みも愛らしく、お気に入りの「ティム」を手元で楽しめます☆

「ボブ」や「ティム」「フラッフィ」のぬいぐるみやマスコットを展開。

2025年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バスタイムやお花モチーフのぬいぐるみ・マスコット・雑貨グッズも!セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.