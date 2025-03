セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ディズニープリンセス Luminasta “白雪姫”」を紹介します☆

セガプライズ 「ディズニープリンセス Luminasta “白雪姫”」

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約9×21cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『白雪姫』に登場するディズニープリンセス「白雪姫」のフィギュアがセガオリジナルブランド“Luminasta(ルミナスタ)”で初登場!

「白雪姫」の優しい表情、長いまつ毛に茶色い瞳が素敵なフィギュアです☆

手にはりんごがたくさん入ったカゴを持っています。

りんごの光沢感やポージングはもちろん、指先などの細部まで忠実に再現されています。

ボリュームのある大きさと、森の中をイメージした台座にも注目です。

台座の葉っぱやお花も凹凸があってリアルな造形です。

さらに、動きのあるドレスの裾や服のシワも丁寧に作り込まれ、ドレスの裾にはりんごの模様も。

「白雪姫」が楽しそうにお散歩をしている様子が伺え、今にも美しい歌声が聞こえてきそうです。

りんごを持って、森の中を歩く「白雪姫」を立体化したキュートなフィギュア。

セガプライズの「ディズニープリンセス Luminasta “白雪姫”」は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 森の中をイメージした台座付き!セガプライズ 「ディズニープリンセス Luminasta “白雪姫”」 appeared first on Dtimes.