¡ÖÌ´¿§¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤«¤é39Ç¯¡¢54ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¤È¤í¤ê¤óá¥Ç¥Ó¥å¡¼39¼þÇ¯¶á±Æ¤¬È¿¶Á¡ÖÀÎ¤âº£¤â²ÎÀ¼¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¢¡¡ÖÀÎ¤âº£¤â¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Ìþ¤ä¤··Ï¥¿¥ì¥ó¥È¢¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾Â¼ÃÎÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼39¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿»ý¤Á²Î¤ò²þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯3·î20Æü³§ÍÍ¤Î¤ª°þ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼39¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°¤Ë¡¢ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿É¡²Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ø»ý¤Á²Î100¶Ê²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸ø³«¤Ç°ìµ¤¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤ò¤·¤Þ¤¹!!(3·î31Æü¤Þ¤Ç)¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ´¸¸Æ¸»Ò¤È¤í¤ê¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡¢BÌÌ¶Ê¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥È¡¼¥¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÃÎÈþ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â²ÎÀ¼¤Ï¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï1985Ç¯¡ÖÂè1²ó¥ß¥¹¡¦¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£86Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥É¥ó¾¾¸ÞÏº¤ÎÀ¸³è¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÌ´¿§¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×(86Ç¯)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£90Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£97Ç¯¤Ë¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇCHA-CHA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾ÈøÂóÈþ¤È·ëº§¤·¤¿¡£»ñ³Ê¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë57¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¡Ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£