¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×ºÊ¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¡Ä2»ù¤ÎÉã¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹¹¤ËÎÉ¤¤¡×
¢¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ä¹¤¤É¦¤òÀ¸¤ä¤¹»Ñ¢¡
¡¡2014Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò(²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô½Ð¿È)¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÉã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸þ°æÍý¤È½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×¤Î¸ø¼°X¡£¸¶ºî¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢»°¹ñ»þÂå¤Î·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¤¬¸½ÂåÆüËÜ¤ËÅ¾À¸¤·¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸þ°æ¤Ï½ô³ë¹¦ÌÀ¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ²½(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ë¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿½ô³ë¹¦ÌÀ¤ËÊ±¤·¤¿¸þ°æ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾®´é¤ÇÎï¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¸þ°æÍý¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿24Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬SNS¾å¤ÇÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¤È¤«¡¢¤³¤³¿ôÇ¯º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Êø¤¹ÌòÂ¿¤¯¤Æº£¤Þ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹¹¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¤ò¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ï À§Èó ¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡ª ¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£