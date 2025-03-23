¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×ºÇ½ªÏÃ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°½Ð¤¹¤â¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÂçÇú¾Ð¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñµÄ¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ë¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÇÏ¢Æü¤Ë¤®¤ï¤¦¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ÎÃæËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢»°±ºÆ©»Ò¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡ÖºÇ½ªÏÃ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ªÏÃ¤Î»þ¤Ë¡¢°ì±þÅìÌî¤µ¤óÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×»Ê²ñ¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡×¤ÈÅìÌî¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÇú¾Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ó¸Ü¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£