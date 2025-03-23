Ë¾ºÎ¶¤Ï30Æü¤Î°ËÀª¿ÀµÜ½ä¶È¤«¤éÉüµ¢¡¡¿·²£¹Ë¤Î½Õ¾ì½ê¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Î¥±¥¬¤Ç10ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õ½ä¶È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àé½©³Ú¤Î23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤¬¡Ö²Æ¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½Õ½ä¶È¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²£¹Ë¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ°Ê¹ß¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÊÂ¤Ö3¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤¿½Õ¾ì½ê¤Ï5¾¡4ÇÔ¤Î10ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¡Ö±¦Éª´ØÀáÆâÍ·Î¥ÂÎ¡¢ðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡ËÇ±ºÃ¤ÇÌó2½µ´Ö¤Î²ÃÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£µÙ¾ì¤ÏºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè¤Ç6ÅÙÌÜ¡£
¡¡Î©Ï²¿ÆÊý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤¬¤¢¤ëÅìµþ¤ÇÍ·Î¥ÂÎ¤òÍÏ¤«¤¹Ãí¼Í¤ò¼õ¤±¤ë¤È¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢½Õ½ä¶È¤Ø¤Î½Ð¾ì¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£5·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë²Æ¾ì½ê¤Ø¸þ¤±¡ÖÁá¤á¤ËÂÎ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÙ¾ì¤ò·è¤á¤¿10ÆüÌÜ»þÅÀ¤Ç¤Ï½Õ½ä¶È¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¾ì½ê¸å¤Î6·î¤Ë¤Ï²£¹Ë¾º¿Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¾ì½ê¤ØÎ×¤à¡£