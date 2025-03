1986年にデビューしたテスラは、今なお、アメリカで最も愛されているロックバンドと言っても過言ではないだろう。2025年はデビュー39年になる彼らだが、今も毎晩のようにショウを行い、そのライブパフォーマンスには定評がある。観るたびに毎回その素晴らしさに感動しているが、ここ<Monsters of Rock Cruise 2025>でもそうだった。ジェフ・キース(Vo)、フランク・ハノン(G)、デイヴ・ルード(G)、ブライアン・ウィート(B)、スティーヴ・ブラウン(Dr)によるステージは、グルーヴィなメロディからなる楽曲たちを素晴らしいバンドサウンドで聴かせてくれた。時にエレクトリックからアコースティックへの切り替えや、フランク・ハノンのブルージーなギターソロにスライドギターも極上であるし、ジェフ・キースのソウルフルな歌声と表現力により、楽曲のドラマやストーリーが見えてくるのだ。このソングライティングこそがテスラだと思う。

< TESLA 〜 Monsters of Rock Cruise 2025 〜>



Norwegian Joy, Miami, FL, USA【1st Stage / 2025.3.11】1.Rock Me to the Top2.Modern Day Cowboy3.Hang Tough4.All About Love5.Forever More6.Heaven's Trail(No Way Out)7.Miles Away8.Changes9.What You Give10.Song & Emotion11.From the Heart12.Love Song13.Little Suzi(Ph.D. cover)14.Signs(Five Man Electrical Band cover)【2nd Stage / 2025.3.13】1.Cumin' Atcha Live2.Modern Day Cowboy3.Hang Tough4.All About Love5.Walk Away(James Gang cover)6.Forever More7.Heaven's Trail(No Way Out)8.Miles Away9.Changes10.Call It What You Want11.What You Give12.Love Song13.Little Suzi(Ph.D. cover)14.Signs(Five Man Electrical Band cover)