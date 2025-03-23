¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤Ï¿¹»³ÎÉ»Ò¤Î¡Ø¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡¡²Æì¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²»³Ú¤Î¥¥º¥Ê¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ
2001Ç¯3·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿²ÆÀî¤ê¤ß¤¬²Î¤¦¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¡£È¯Çä¸å¥í¥ó¥°¥»¥éー¤òÂ³¤±100ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢2002Ç¯Ëö¤Ë¤Ï²ÆÀî¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤³¤Î¶Ê¤Î±£¤µ¤ì¤¿°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¹»³ÎÉ»Ò¡¢BEGIN¡¢²ÆÀî¤ê¤ß¤Î¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡ÙÃÂÀ¸¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï¿¹»³ÎÉ»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
BEGIN¤Ï¡¢²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÁÈ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1989Ç¯¤ËTBS·Ï¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ØÎø¤·¤¯¤Æ¡Ù¤Ç1990Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ö¥ëー¥¹¤ä¥«¥ó¥È¥êー¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿²áÄø¤Ç¼«Á³¤Ë²Æì¤ÎÅç±´¤Ø¤È¡¢É½¸½¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¿¹»³ÎÉ»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¿¹»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Æì¤È¤Î±ï¤â¤Þ¤¿¡¢²Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï1969Ç¯¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿È¿Àï¤Î²Î¡¢»ûÅç¾°É§¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ø¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª¡Ù¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢»ä¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤Æ1Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤«¥¹¥Æー¥¸¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ûÅç¾°É§ÀèÀ¸¤«¤é¡ØÀ§Èó²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äº¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Î¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î²ÆìÀï¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¶¡¤ÎÈá¤·¤ß¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÅö»þ¤Î¿¹»³¤Ï¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºî¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1969Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥àNo.2¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¶¯¤¯Â¥¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª¡Ù¤ÏºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤¬¡¢¿¹»³¤Ï¼«Ê¬¤Ë²Î¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹»³¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï1991Ç¯¡£
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²Î»ì¤Ë
ÃæÅì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÏÑ´ßÀïÁè¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª¡Ù¤ò²Î¤ª¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢²Æì¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹»³¤Ï¡¢BEGIN¤Ë²Æì¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æºî»ì¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤¿1ËÜ¤Î¥Ç¥â¥Æー¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÞ¡Ê¤Ê¤À¡Ë¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¿¹»³¤Ï¤Ê¤¼¤«23ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞ»à¤·¤¿·»¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃç¤¬¤è¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤¬¡¢²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë·»¤ò»×¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢BEGIN¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¡¢¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²Î»ì¤Ë½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¿´¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤³¤Î¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤·»¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Ì¿¤¬»þ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢²ñ¤¦¤Ù¤¿Í¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¿¹»³ÎÉ»Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTIME IS LONELY¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤¬¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¶öÁ³¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤ò¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë²Î¤¤¼ê¤À¤Ã¤¿¡£BEGIN¤ÈÆ±¤¸ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤Ç¡¢Èà¤é¤è¤ê¤â°ìÂÀè¤Ë±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿À±ÈþÎ¤¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢À±ÈþÎ¤¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó°úÂà¤·¤Æ²Æì¤ËÌá¤ê¡¢1999Ç¯¤Ë¡Ö²ÆÀî¤ê¤ß¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£¹ä¡¡ÊÔ½¸¡¿TAP the POP
°úÍÑ
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤ÎÀè¤Ë¡¡69ºÐ¤ÇÇ¯100ËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¡²Î¼ê¡¦¿¹»³ÎÉ»Ò¤Î³Ð¸ç¤È¤Ï¡×¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é/2017Ç¯3·î9Æü¡Ë