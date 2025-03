◆浜崎あゆみ、美ウエスト際立つ衣装姿公開

【モデルプレス=2025/03/23】歌手の浜崎あゆみが21日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ、衣装姿を披露した。浜崎は「I laugh a lot because I am so strong and yet so weak.」とつづり、鏡越しに撮影した動画やオフショットを公開。黒のトップスにパンツを合わせたスタイリングとなっており、レースのウエスト部分からは美しいウエストをのぞかせた。この投稿にファンからは「セクシー」「最高のスタイル」「かっこよすぎる」「抜群スタイル」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】