¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè36ÏÃ¡Ö¤È¤¤á¤¤ò±é¤¸¤Æ¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè36ÏÃ¡Û 3·î22Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§90¥³¥¤¥ó
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï3·î22Æü¡¢Á®ËÞ¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè36ÏÃ¡Ö¤È¤¤á¤¤ò±é¤¸¤Æ¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï90¥³¥¤¥ó¡£
¡¡¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ä¥¤¬¸½À¤¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢½÷¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¥·¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ËÀ¶µ°é¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëÂè34ÏÃ¤äÂè35ÏÃ¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¹¹¿·¤Ï3·î29ÆüÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè36ÏÃ¡Ö¤È¤¤á¤¤ò±é¤¸¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè35ÏÃ¡Ö·¯¤Î¼¾ÅÙ¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè34ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¿§¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.