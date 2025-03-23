[3.23 J3第6節](ロートF)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 6 中山雅斗

MF 9 酒井達磨

MF 13 都並優太

MF 14 中島賢星

MF 40 吉村弦

MF 41 森田凜

MF 70 川谷凪

FW 17 田村翔太

控え

GK 96 マルク・ヴィト

DF 22 生駒稀生

DF 33 佐藤大翔

MF 7 田村亮介

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 23 岡田優希

MF 25 神垣陸

FW 11 百田真登

監督

中田一三

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 6 米原秀亮

DF 22 高橋勇利也

DF 37 瀬畠義成

MF 2 田頭亮太

MF 7 西村恭史

MF 8 山内陸

MF 11 加々美登生

MF 15 風間宏希

MF 36 安達秀都

FW 32 河田篤秀

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 4 船橋勇真

DF 43 野瀬翔也

MF 17 山中惇希

MF 20 下川太陽

FW 9 青木翔大

FW 18 田中翔太

FW 38 小西宏登

監督

沖田優