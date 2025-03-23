奈良vs群馬 スタメン発表
[3.23 J3第6節](ロートF)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 6 中山雅斗
MF 9 酒井達磨
MF 13 都並優太
MF 14 中島賢星
MF 40 吉村弦
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 17 田村翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
監督
中田一三
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 6 米原秀亮
DF 22 高橋勇利也
DF 37 瀬畠義成
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 15 風間宏希
MF 36 安達秀都
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 4 船橋勇真
DF 43 野瀬翔也
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 6 中山雅斗
MF 9 酒井達磨
MF 13 都並優太
MF 14 中島賢星
MF 40 吉村弦
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 17 田村翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
監督
中田一三
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 6 米原秀亮
DF 22 高橋勇利也
DF 37 瀬畠義成
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 15 風間宏希
MF 36 安達秀都
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 4 船橋勇真
DF 43 野瀬翔也
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優