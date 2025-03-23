山形vs徳島 スタメン発表
[3.23 J2第6節](NDスタ)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 55 堀金峻明
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
渡邉晋
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 21 永井堅梧
DF 2 田向泰輝
DF 5 青木駿人
MF 7 児玉駿斗
MF 14 玄理吾
MF 24 高田颯也
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 55 堀金峻明
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 11 藤本佳希
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
渡邉晋
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 21 永井堅梧
DF 2 田向泰輝
DF 5 青木駿人
MF 7 児玉駿斗
MF 14 玄理吾
MF 24 高田颯也
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作