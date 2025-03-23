[3.23 J2第6節](NDスタ)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 31 寺門陸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

MF 7 高江麗央

MF 21 田中渉

MF 88 土居聖真

FW 10 氣田亮真

FW 25 國分伸太郎

FW 55 堀金峻明

控え

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

MF 17 加藤千尋

MF 20 吉尾海夏

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 99 ベカ・ミケルタゼ

監督

渡邉晋

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 4 カイケ

DF 15 山越康平

MF 10 杉本太郎

MF 11 杉森考起

MF 18 エウシーニョ

MF 28 鹿沼直生

MF 42 高木友也

MF 55 重廣卓也

FW 99 ルーカス・バルセロス

控え

GK 21 永井堅梧

DF 2 田向泰輝

DF 5 青木駿人

MF 7 児玉駿斗

MF 14 玄理吾

MF 24 高田颯也

FW 13 西野太陽

FW 16 渡大生

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

増田功作